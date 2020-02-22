Trabzonspor’un başında ligde çıktığı 4 maçı da kazanan ve iyi bir seri yakalayan Hüseyin Çimşir, Beşiktaş maçına ayrı bir motivasyonla hazırlanıyor. 3 hafta evvel Fenerbahçe’yi 2-1 deviren ve kendisini ispatlayan genç çalıştırıcı, şimdi de Beşiktaş’ı yenerek başarısının tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyor. Bu doğrultuda tüm planlarını zafer üstüne kuran ve 1 puanı dahi kabul etmeyen Çimşir, İstanbul’da galibiyeti getirecek taktiğini hazırladı.

Savunmacılara özel uyarı

Galibiyetin şifresini ‘erken gol’ olarak belirleyen başarılı hoca, mücadeleye hızlı başlayıp, bulacakları ilk golle de taraftar baskısını kırmayı amaçlıyor. Genç teknik adam, ilk düdükten, son ana kadar öğrencilerinden önde baskı yapmasını ve 90 dakika boyunca tam saha pres yapılmasını istiyor. Öte yandan genç hoca, savunma oyuncularını da Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng konusunda uyardı. Çimşir, iki oyuncunun da maç boyunca markaj altına alınmasını istedi.

Rekoru egale edebilir!

Çimşir kritik sınavı kazanması halinde Trabzonspor’un başında 5’te 5 yapacak. Sonradan takımın başına geçerek bunu başaran son hoca 2004-2005 sezonunda Şenol Güneş olmuştu. Başarılı teknik adam, Güneş’in rekorunu egale etmeyi hedefliyor.