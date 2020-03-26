Abdülkadir Ömür: Evdeyim, evdesin, evde.

Doğancan Erdoğan: Evdeyiz, evdesiniz, evdeler.

Erce Kardeşler: Çocuklarınız için evde kal.

Novak: Sevdikleriniz için evde kalın.

Abdülkadir Parmak: Yaşlılar için, ailen için evde kal.

Uğurcan Çakır: Sadece evde kalarak sağlığını koruyabilirsin.

Pereira: Evde kalmanız çok önemli. Çünkü tehlike dışarıda.

Hüseyin Türkmen: Başkası için tehlike sensin.

Sosa: Bu zor sürece hep birlikte atlatacağız.

Sörloth: Bireysel olarak güçlüyüz ama birlikte çok daha güçlüyüz. Evde kal, güvende kal.