Trabzonspor'un yıldızlarından #EvdeKal mesajı
Devletimizin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın çağrısına, Trabzonsporlu futbolcular da katıldı. Bordo-Mavili oyuncuların evden gönderdikleri kısa mesajlar, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı...
Abdülkadir Ömür: Evdeyim, evdesin, evde.
Doğancan Erdoğan: Evdeyiz, evdesiniz, evdeler.
Erce Kardeşler: Çocuklarınız için evde kal.
Novak: Sevdikleriniz için evde kalın.
Abdülkadir Parmak: Yaşlılar için, ailen için evde kal.
Uğurcan Çakır: Sadece evde kalarak sağlığını koruyabilirsin.
Pereira: Evde kalmanız çok önemli. Çünkü tehlike dışarıda.
Hüseyin Türkmen: Başkası için tehlike sensin.
Sosa: Bu zor sürece hep birlikte atlatacağız.
Sörloth: Bireysel olarak güçlüyüz ama birlikte çok daha güçlüyüz. Evde kal, güvende kal.