Süper Lig ’de namağlup şekilde yola devam eden Trabzonspor , 8 hafta sonunda 18 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-Mavili takımın yıldızları, Trabzon’daki etkili performanslarını ülkelerinin milli takımlarında da sürdürdü. Bakasetas, gollerine Yunanistan’da da devam etti. 2-0 kazandıkları Gürcistan maçında 90. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Siopis de mücadeleye 11’de başladı. Gervinho, Fildişi Sahili’nin Malavi’yi 3-0 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna girip, asist yaptı. Danimarka’nın 4-0 kazandığı Moldova mücadelesinde 77. dakikada oyuna dahil olan Cornelius, istekli futboluyla alkış alırken, Hamsik ise Slovakya’da yine 90 dakika sahadaydı.

Avcı’nın gözü onlarda

A Milli Takım ’a çağrılan isimlerden Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir, Norveç mücadelesinde 11’de görev alırken, toplamda davet alan 8 oyuncudan sadece Abdülkadir Ömür forma giyemedi. Onun da bugünkü Letonya maçında süre bulması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, milli futbolcuların sorunsuz bir şekilde Trabzon’a dönemlerini umut ediyor.