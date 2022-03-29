Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor pazar günü Medical Park Stadyumu'nda kapalı gişe oynanacak maçta Beşiktaş 'ı konuk edecek. Dev maç öncesinde Bordo-Mavililer mevcut form durumu ve ev sahibi avantajıyla dikkat çekerken, Fırtına'nın hücumcularının Beşiktaş karnesi de oldukça göz kamaştırıcı...

Şov yaptılar

Karadeniz devinin 5 süperstarı; Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius, Kara Kartal'a çıktığı maçlarda adeta şov yaptı. Bu 5'li, Siyah-Beyazlı fileleri tam 9 kez havalandırırken, 15 kez de gol pası verdi.

Cornelius boş geçmedi

Bu isimler arasında Beşiktaş'a karşı en çok Edin Visca (20) forma giyerken, Boşnak yıldız 2 gol, 9 asistle öne çıktı. Nwakaeme 8 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynarken, Abdülkadir Ömür de 6 maçta 2 gol, 2 asistle takımına katkı yaptı. Bakasetas 6 sınavda 1 gol, 1 asistle dikkat çekti, Cornelius ise ilk yarıda ilk kez rakip olduğu Siyah-Beyazlılar'a karşı ağları sarsma başarısı göstermişti.

İşte o performanslar

Futbolcu Maç Gol Asist

E.Visca 20 2 9

Nwakaeme 8 3 3

A.Ömür 6 2 2

Bakasetas 6 1 1

Cornelius 1 1 -

Toplam: 41 9 15

Atalay Özçelikli