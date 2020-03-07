Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, son haftalardaki performansıyla alkış topluyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, oynadığı son 4 maçta çıkışa geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş sınavlarında 1’er asist yapan Ganalı oyuncu, 5-2 biten Rize mücadelesinde de bir kez ağları sarsmayı başardı.

Yıldız oyuncu, kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasında da Novak’ın attığı golün pasını verdi.

55 dakikada bir...

Son 4 maçta 222 dakika sahada kalan ve 1 gol, 3 asistle oynayan Ekuban, 55 dakikada bir skora katkı vermeyi başardı. Şimdi de Gaziantep’i gözüne kestiren yıldız oyuncu iyi performansını sürdürmeyi ve Fırtına’ya katkı sağlamayı hedefliyor.