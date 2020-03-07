Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban uçuşa hazır!

Oynadığı son 4 maçta 1 gol, 3 asiste imza atan ve uçuşa geçen Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban şimdi de Gaziantep’i gözüne kestirdi. Ganalı yıldız, Kırmızı-Siyahlılar’ı yıkmayı hedefliyor

07 Mart 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban uçuşa hazır!

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, son haftalardaki performansıyla alkış topluyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, oynadığı son 4 maçta çıkışa geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş sınavlarında 1’er asist yapan Ganalı oyuncu, 5-2 biten Rize mücadelesinde de bir kez ağları sarsmayı başardı.

Yıldız oyuncu, kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasında da Novak’ın attığı golün pasını verdi.

55 dakikada bir...

Son 4 maçta 222 dakika sahada kalan ve 1 gol, 3 asistle oynayan Ekuban, 55 dakikada bir skora katkı vermeyi başardı. Şimdi de Gaziantep’i gözüne kestiren yıldız oyuncu iyi performansını sürdürmeyi ve Fırtına’ya katkı sağlamayı hedefliyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...