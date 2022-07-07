Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray 'da teknik direktörlük görevi yapan, son olarak geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Hellas Verona'yı çalıştıran 44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Marsilya ile anlaşan Hırvat hocanın ilk transferi Trabzonspor 'dan olacak.

VERONA'YA VEDA ETMİŞTİ

Süper Lig 'de 2016-2017 yılları arasında Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan, Türkiye kariyerinden sonra Udinese, Hajduk Split ve son olarak Hellas Verona'yı çalıştıran Igor Tudor geçtiğimiz ay kulübünden ayrılmıştı

BÜYÜKLERE KÖK SÖKTÜRDÜ

Igor Tudor yönetimindeki Hellas Verona, Milan'a yenilse de ligin diğer büyüklerine karşı önemli sonuçlar elde etti. Roma'yı 3-2, Lazio'yu 4-1, Juventus'u ise 2-1 mağlup etti. Lider Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kaldılar.









MARSİLYA TUDOR İLE ANLAŞTI

Fransa Ligue 1'de sezonu 5. sırada bitiren Marsilya, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını buldu. Fransız temsilcisi Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.

İLK TRANSFERİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Marsilya, Abdülkadir Ömür için yeniden devreye girdi. Hırvat hocanın 23 yaşındaki orta sahayı yakından takip ettiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Trabzonspor'un 12 milyon euroluk teklife (210 milyon TL) sıcak baktığı öğrenilirken, teklifin resmiyete dökülmesi durumunda imzaların atılması bekleniyor.

Öyle ki Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir için geçmişte gelen 23 milyon euroluk teklifi kabul etmediği için pişman olduğunu açıklamıştı.

AĞAOĞLU'NUN ABDÜLKADİR ÖMÜR PİŞMANLIĞI

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür ile alakalı bir teklif gelmişti, reddettiğim için pişmanım. Yusuf Yazıcı'yı sattıktan 3 gün sonra Manchester City'den Abdülkadir'e 23 Milyon euroluk bir teklif geldi. Göndermek istemedim. Pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Ağaoğlu'nun bu açıklaması sonrası Marsilya teklifinin kabul edilmesi ve sonraki satıştan pay maddesinin eklenmesi bekleniyor.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz hafta Akşam'a yaptığı açıklamada, "Abdülkadir 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip edilen bir oyuncu. Fransa'dan, İspanya'dan, Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız. Abdülkadir de yurt dışında kariyerine devam etmek istiyor. %100 hedef yurtdışı." ifadelerini kullanmıştı.

ŞAMPİYONLUKTA MÜTHİŞ KATKI

Abdullah Avcı yönetiminde kendini bulan ve müthiş bir çıkış yakalayan Abdülkadir Ömür, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamıştı. 1999 doğumlu orta saha çıktığı 33 Süper Lig maçında 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek kilit maçlarda skoru takımı lehine çevirmeyi başarmıştı.

Milliyet







