Trabzonspor , Cornelius ile yollarını ayırdıktan sonra golcülerinden henüz istediği katkıyı alabilmiş değil. Bu nedenle Fırtına, forvet hattına bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Listede yer alan yıldız oyuncunun transferi adına eli güçlenen Trabzonspor, devre arasında yeniden nabız yoklamayı planlıyor.





Son 8 maçın 7’si beraberlik...

Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 galibiyet alabilen Trabzonspor, hazırlık maçlarında da toparlanamadı. Hull City, Crystal Palace ve Kasımpaşa ile yenişemeyen Fırtına, 3 karşılaşmanın da ilk yarılarında etkili olmasına rağmen ikinci devrelerde ciddi düşüş yaşadı.

Abdullah Avcı’nın hedefi, 35-40 dakikalık etkili oyunu, en azından 70-75 dakikaya yayabilmek. Karadeniz ekibi, ligde sırasıyla Fenerbahçe , Karagümrük ve Giresunspor’la karşılaşacak.

Antrenmanlar bugün başlıyor

11 günlük Antalya kampının ardından Kocaeli Stadı’nda Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayan Trabzonspor’da, futbolculara 2 gün izin verilmişti. Bordo- Mavililer, 21 Aralık’ta Samsunspor’la oynayacağı kupa mücadelesinin hazırlıklarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak. Maxi Gomez ve Larsen’in hafta içinde takıma katılması beklenirken, burun ameliyatı olan Bartra da geri dönecek.

1461 Trabzon’dan Kerem’e kanca

2.Lig’de mücadele eden 1461 Trabzon FK, ocak ayından Kerem Şen’i kiralamak istiyor. Fırtına’nın bir diğer genç ismi Kerem Baykuş’u sezon başında kiralık olarak kadrosuna katan Trabzonspor’un kardeş takımı, genç forvet için adeta sıçrama tahtası oldu.





Kerem Baykuş, ligde çıktığı son 3 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken, sergilediği performansla takımını sırtladı. 1461 Trabzon, orta sahada görev yapan Kerem Şen’i de sezon sonuna kadar kadrosuna katmayı hedefliyor.

Larsen için teklif bekleniyor

Sezon başında bonservis bedelsiz transfer edilen Stryger Larsen için ülkesinden bazı kulüpler devrede. Dünya Kupası’nda Danimarka Milli Takımı’nın kadrosunda bulanan ancak süre alamayan tecrübeli bek oyuncusuyla, Brondby ve Midtjylland yakından ilgileniyor. İmza parasıyla beraber 1.3 milyon Euro kazanan Larsen, ocak ayında teklif getirirse ayrılması noktasında kolaylık sağlanacak.

3 yıldızın kader maçları

Bu sezon performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Djaniny, Yusuf Yazıcı ve Denswil için devre arasına kadarki 5 lig maçı kilit rol oynayacak. 3 yıldız, beklentileri yine karşılayamazsa yolcu listesine koyulacak.





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa ile oynanan son hazırlık maçının ardından sert açıklamalarda bulunmuş ve bazı oyuncularına net şekilde mesaj göndermişti. “3-4 aydır performanslarının artmasını beklediğim isimler var. Artık beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Gerekirse altyapıdan oyuncu alır, koyarım” diyen Avcı, özellikle Djaniny, Denswil ve Yusuf Yazıcı’yı işaret etmişti.

Dünya Kupası arası sonrası ligde oynanacak 5 maç, bu üçlünün kaderini belirleyecek. Beklentileri yine karşılayamazlarsa, ara transfer döneminde yolcu listesine koyulacaklar. Ancak bu isimleri göndermek de pek kolay değil.

Yazıcı’nın kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Djaniny ile daha yeni kontrat imzalanırken, Denswil de imza ücretiyle beraber senelik 2.1 milyon Euro kazanıyor. Dolayısıyla bu isimlerin hem performans hem de ekonomik anlamda yarattığı ciddi kayıplar var.

Fırtına'nın Dovbyk planı

Yaz transferinin son günlerinde Artem Dovbyk için bastıran ancak Dnipro Başkanı’nı bir türlü ikna edemeyen Trabzonspor, yıldız golcüden vazgeçmiyor. Bordo-Mavililer, ara dönemde yeniden nabız yoklayacak. Ukrayna ekibi ısrarla oyuncusunu bırakmazsa sezon sonu beklenecek. Bu durumda Fırtına’nın eli daha güçlü olacak. Çünkü 6 aylık sözleşmesi kalacak Dovbyk, yaz döneminde istediği kulüple ön protokol yapabilecek.

Cornelius’u 6 milyon Euro’ya Kopenhag’a sattıktan sonra Maxi Gomez ve Umut Bozok’u renklerine bağlayan Trabzonspor, iki forvetten de henüz beklediği katkıyı alabilmiş değil. Bordo-Mavililer, yabancı kontenjanında yer açılması halinde eski aşkı Dovbyk için girişimde bulunacak. Ukraynalı forvet ile 1.5 senedir ilgilenen ve özellikle yaz transferinin son günlerinde ciddi bir teklif yapan Fırtına, Dnipro Başkanı’nı ikna edememişti. Karadeniz ekibi, ocak ayında yeniden nabız yoklama hazırlığında.

Sözleşmesini uzatmıyor

Eğer Ukrayna kulübü oyuncusunu bırakmazsa, sezon sonu beklenecek. Bu durumda Fırtına’nın eli daha güçlü olacak. Çünkü Dovbyk’in Dnipro’yla kontratı 2023’ün Aralık ayında sona eriyor. Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki santrfor, yazın mukavelesinin bitimine 6 ay kalacağı için istediği kulüple ön protokol yapabilme hakkına sahip. Kısacası sezon sonunda bonservis pazarlıklarında Trabzonspor’un eli daha güçlü olacak.

İtalyanlar da peşinde

Dnipro oyuncusunun bedava gitmesini istemiyorsa, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmek zorunda. Aksi takdirde 2023’ün Aralık ayından sonra Dovbyk boşa çıkacak. 1.89’luk forvet bu sezon Dnipro formasıyla 22 maçta 16 gol, 4 asistlik müthiş bir performans ortaya koyarken, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Özellikle İtalya’dan bazı kulüpler, geçen yıldan bu yana Dovbyk’le yakından ilgileniyor.