Abdullah Avcı ile çıktığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, öncesinde İhsan Derelioğlu yönetimindeki Alanyaspor karşılaşmasında da yenilmemişti. Bordo-Mavililer’in 7 haftalık serisi, Galatasaray derbisinde bitti. Fırtına, Avcı yönetiminde ligde ilk kez kaybetti. Tecrübeli hocanın takımı aynı zamanda ilk defa bir lig karşılaşmasında birden fazla gol yedi.

Akyazı’da ilk yenilgi

15. hafta sonunda 20 puanda kalan Karadeniz ekibinin, düne kadar son yıllardaki iç saha maçlarında Galatasaray’a yenilgisi yoktu. En son 2015’te Avni Aker Stadı’nda Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Fırtına, devamında Akyazı’daki Medical Park Stadyumu’nda Cim Bom’a rakip olduğu 4 maçın 3’ünü kazanmış, 1’i beraberlikle sonuçlanmıştı. Bordo-Mavililer, Akyazı’da ilk kez ligde Galatasaray’a yenildi.



