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Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Trabzonspor’un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez ligde kaybetti. Bordo-Mavililer, tam 5 sene sonra iç sahada Galatasaray’a yenildi.

27 Aralık 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Abdullah Avcı ile çıktığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, öncesinde İhsan Derelioğlu yönetimindeki Alanyaspor karşılaşmasında da yenilmemişti. Bordo-Mavililer’in 7 haftalık serisi, Galatasaray derbisinde bitti. Fırtına, Avcı yönetiminde ligde ilk kez kaybetti. Tecrübeli hocanın takımı aynı zamanda ilk defa bir lig karşılaşmasında birden fazla gol yedi.

Akyazı’da ilk yenilgi

15. hafta sonunda 20 puanda kalan Karadeniz ekibinin, düne kadar son yıllardaki iç saha maçlarında Galatasaray’a yenilgisi yoktu. En son 2015’te Avni Aker Stadı’nda Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Fırtına, devamında Akyazı’daki Medical Park Stadyumu’nda Cim Bom’a rakip olduğu 4 maçın 3’ünü kazanmış, 1’i beraberlikle sonuçlanmıştı. Bordo-Mavililer, Akyazı’da ilk kez ligde Galatasaray’a yenildi.  


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