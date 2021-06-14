Bordo-Mavililer’in Avrupa Şampiyonası öncesi transferini bitirdiği Marek Hamsik, bugün görücüye çıkıyor. 2 yıllık sözleşme imzalanan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesi Slovakya ile Polonya’ya rakip olacak. Slovakya Milli Takımı formasını 126 kez terleten ve bu alanda rekoru elinde bulunduran yıldız futbolcu, kaptanlık pazubandını takıyor.

Turnuvaya hazır şekilde gitmek için Mart ayında FK Göteborg ile anlaşan Hamsik, İsveç ekibinde 6 maça çıkmıştı. Marek Hamsik’in, bugün saat 19.00’da başlayacak grup ilk karşılaşmasında 11’de olması bekleniyor.

Tanıdık isimler var

Trabzonsporlu taraftarlar da bu akşam ekran başında yeni yıldızlarını takip edecek. Slovakya Milli Takımı’nın kadrosunda, daha önce Bordo-Mavili formayı terleten Hubocan, Juraj Kucka ve Matus Bero da yer alıyor.







