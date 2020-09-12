Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Trabzonspor savunma hattına seviye atlatmak adına çalışmalarına devam ederken, Meksika basınından flaş bir iddia geldi. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Meksika devi Tigres'in yüksek maliyetli oyuncularını satma kararı aldığı ve stoper Carlos Salcedo için Fırtına ile görüşüldüğü öne sürüldü.

Önce kiralık sonra bonservis

Çıkan haberlerde Karadeniz temsilcisinin ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Tigres'in kapısını çaldığı ancak Meksika ekibinin direkt satışa onay verebileceğini belirtmesinin ardından direkt bonservis görüşmelerinin başladığı kaydedildi. Pazarlıklarda da büyük mesafe katedildiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu yazıldı.