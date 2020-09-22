Trabzonspor'un, Chelsea'den kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Lewis Baker, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baker, Trabzon'a gelmeden önce hocası Eddie Newton ile konuştuğunu ve buradaki projelerin onu etkilediğini söyledi.

İşte Lewis Baker'ın açıklamaları:

Benim açımdan önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. Burada edineceğim tecrübelerle birlikte kariyerime önemli katkılar sağlayacağım.

Benim açımdan önemli bir sezon olacak. Buraya gelmeden önce takip ediyordum. Bu sene eğlenceli bir sene olacak.

Futbolu özledim. Sezonun geri kalanını heyecanla bekliyorum. Hocamızla konuştum, bana projelerden bahsetti. Çok etkilendim.

Hakemsiz maç oynanamayacağı için kendimiz gibi oynayarak maçları kazanmaya çalışacağız. Hakem faktörünü dışarıda bırakacağız.