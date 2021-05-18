Parma’da geçen 3 yılın ardından Gervinho’nun yolu artık Trabzonspor’dan geçecek. Parma onu, Çin’den kadrosuna katmıştı ve ilk sezonunda takımın en önemli ismi olarak ön plana çıktı. Parma üzerindeki yoğun baskı sırasında Gervinho, ligde 30 maçta 11 gol ve 2 asistle sıkıntıların çözülmesinde başrolü oynadı. İkinci sezonunda performansında biraz düşüş oldu ama takım için zihnini güçlü tutmaya ara transfer dönemine kadar devam etti. Çünkü artık ayrılma kararı almıştı. Ancak son anda bu fikrini değiştirdi. Bu açıdan bazen hızlı kararlar alabilen biri olarak onu görebiliriz. Oyuncu olarak Gervinho kesinlikle çok önemli bir isim.

Birçok pozisyonda kullanılır

Elbette, Arsenal ve Roma’daki harika dönemlerinden uzakta. 33 yaşında ve eskisi kadar hızlı değil. Ancak tecrübesiyle sezonun en az 20-25 maçında yüksek seviyede oynama ihtimali oldukça yüksek. Parma döneminde bazen inanılmaz fırsatlardan yararlanamadığı oldu ama pozisyona girmekte zorlanmıyor. Teknik ve oyun bilgisi yüksek bir isimden bahsediyoruz. Sol-sağ kanat, forvet ya da forvet arkası pozisyonları oynayabiliyor. Eğer sezon boyunca sağlıklı kalırsa, Trabzonspor’a mutlaka hücumda katkı sağlayacağını düşünüyorum.



