Trabzonspor, 2018-19 sezonunu Hollanda'nın Willem II takımında tamamlayan ve serbest statüde bulunan Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'yı Trabzon'a getirdi ve renklerine bağladı.

Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda formalarını giyen sol kanat Avdijaj, sabaha karşı 03.00'te Trabzon'a geldi. 22 yaşındaki futbolcu, buradaki ilk duygularını paylaştı. Sorularımızı yanıtlayan Avdijaj, "Bu şehrin futbola ne kadar düşkün olduğunu ve taraftarın takımını çılgınlık derecesinde sevdiğini biliyorum. İnternetten gollerimi seyredip, beni tebrik edenler var. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha güzellerini atacağım ve futbolumla tribünleri coşturacağım. Buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim" dedi.

Bordo-mavililer Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunda 274 bin Euro garanti ücret alacak olan Kosovalı sol kanat, 2020-21'de 375 bin, sonraki iki sezonda ise 500'er bin Euro kazanacak.

49 milyon Euro değer biçtiler

Küçük yaşlarda Schalke 04 altyapısında forma giyen ve 2014-18 yılları arasında Alman kulübünün A takımında yer alan Donis Avdijaj, adından sıkça söz ettirmişti. Birçok yıldız isimle Schalke'de forma giyen 22 yaşındaki genç yıldızın bir dönem kontratındaki sözleşme fesih bedeli 49 milyon Euro'ydu. Kiralık olarak gittiği takımlarda istediği performansı gösteremeyen Kosovalı, geçen sezon Hollanda ekiplerinden Willem II'de 18 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Sabah