Gençlerbirliği’nden Trabzonspor’a transfer olan Berat Ayberk Özdemir, veda mesajı yayımladı. Berat, Gençlerbirliği’nin internet sitesinde yer alan veda mesajında, "Gençlerbirliği altyapısına girdiğimde hayalim, önümdeki tel örgüleri aşıp taraftarı olduğum kulübün A takımında forma giymekti. Çok çalıştım, çabaladım ve kırmızı-siyah çubukluyu giymek nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinde "rüya" gibi maçlar yaşadığını belirten Berat, şöyle devam etti:

"Hayallerini kurduğum yerde, hayallerini kurduğum forma ile mücadelemi verdim ve elimden geleni yaptım, terimin son damlasına kadar formam içim savaştım. Profesyonel hayatta ayrılıklar da var. Şairin dediği ’Ayrılıklar da sevdaya dahil?’ Gençlerbirliği’nin başarısı adına elimden geleni yapmanın gönül rahatlığıyla yuvamdan ayrılıyorum."

Gençlerbirliği kültürünün kendisine centilmenliği, temiz futbolu, güzel mücadeleyi öğrettiğinin altını çizen Berat, "Şimdi bunları Türkiye’nin büyük kulüplerinden birinde, mazisiyle, tarihiyle Anadolu’da bir isyanı başlatan Trabzonspor’da sahaya yansıtacağım. Taş Mektep’te bir isyanla kurulan Gençlerbirliği’nden, ülkedeki futbol düzenine isyanla şampiyonluklar kazanan Trabzonspor’a gidiyorum. Beni bilenler bilir ki Trabzonspor forması üzerimdeyken de yine terimin son damlasına kadar mücadele edecek, bana yakışanı yapacağım. Gençlerbirliği altyapısını gururla temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Berat, "Telleri aşan çocuk" imzasıyla yayımladığı mesajını, "Benim yerim burada, yuvamda farklı biliyorum? Ama Gençlerbirliği’nin bendeki yeri de her zaman çok farklı olacak, bunu da Gençlerbirliği camiasının bilmesini istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun?" ifadeleriyle tamamladı.