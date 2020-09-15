Trabzonspor, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi kadrosuna katmak üzere... Kongolu forvet oyuncusu Arsenal altyapısında yetişti. Arsenal U21 takımında oynarken, İngiliz ekibi Wolverhampton tarafından 2,6 milyon euroya transfer edildi.

Buradaki performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan 27 yaşındaki futbolcu daha sonra Bournemouth'a 13,3 milyon euroluk bonservisle gitti.

WOLVES YENİDEN KADROSUNA KATTI

2 sezon Bournemouth forması giydikten sonra eski takımı Wolverhampton'a kiralandı. Sezon sonunda Wolverhampton 11,4 milyon euro ücretle oyuncuyu yeniden kadrosuna kattı.

Wolverhampton, daha sonra Kongolu oyuncuyu Stoke City'ye kiraladı. Stoke daha sonra oyuncuyu 13.5 milyon euro kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu Bristol City'de kiralık olarak geçiren Benik Afobe'yi Trabzonspor, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

27 yaşındaki forvet kariyeri boyunca çıktığı 327 maçta 89 gol atarken 30 da asist yaptı.