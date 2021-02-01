Süper Lig’de bu sezona damgasını vuran oyunculardan biri olan Tasos Bakasetas, önceki gün Alanyaspor’dan ayrıldı ve resmen Trabzonspor’un yolunu tuttu. Bordo-Mavililer’le birlikte antrenmana da çıkan Bakasetas, ayağının tozuyla Beşiktaş karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi. Yunan futbolcu, Vodafone Park’taki karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Abdullah Avcı, yeni yıldızını 62. dakikada Berat Özdemir’in yerine sahaya sürdü. Bakasetas’ın oyuna girmesinden sadece 1 dakika sonra Karadeniz temsilcisi golü buldu. Bakasetas’ın, Nwakaeme’ye pas olarak kullandığı köşe vuruşunun devamında Vitor Hugo, takımına galibiyeti getiren golü filelere yolladı.

9 maçtır yenilmiyorlardı

Alanya formasıyla, 13 Aralık 2020’deki 2-1 lig maçında Beşiktaş’ı yıkan iki golü atan 27 yaşındaki futbolcu, bu kez Trabzonspor’da Beşiktaş galibiyeti yaşadı. Ligdeki son yenilgisini Bakasetas’lı Alanya karşısında yaşayan ve sonraki 9 maçta (8 galibiyet/1 beraberlik) hiç kaybetmeyen Siyah-Beyazlılar’ın bu serisini de, Bakasetas’lı Trabzonspor bozdu!