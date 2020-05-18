Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun gelişi ile beraber sportif ve ekonomik yapıyı değiştiren Trabzonspor mali anlamda rahatlamıştı.

Sportif başarı için de emin adımlarla zirve yarışını sürdüren Karadeniz devi, koronavirüs salgını sonrasında ekonominin zarar görmemesi adına transferde yerlilere yöneldi. Bu doğrultuda Burak Kapacak, Oğuz Yılmaz, Mustafa Kapı ve Rezan Çorlu gibi gelecek vaateden isimler gündeme gelirken, Fırtına’nın son hedefine FANATİK ulaştı: Doğukan Sinik...





Avrupa için sıcak

İki sezondur Antalyaspor formasıyla izlediğimiz başarılı futbolcu, yaşına rağmen istikrarlı performansı ile öne çıkıyor. Kanatlarda görev yapan ve kısa sürede ortaya koyduğu oyunla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu da Avrupa hedefi için transfere sıcak bakıyor. Akdeniz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için çalışmalara başlayan Bordo- Mavililer en kısa zamanda Antalyaspor’un kapısını çalacak.

Süleyman Hatısaru