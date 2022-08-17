Temsilcimiz Trabzonspor , Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Bakasetas'ın skor 2-0'ken attığı kritik gol Bordo-Mavili ekibin tur şansını arttırdı. Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra da bu önemli maçta kısa süre forma giymesine rağmen kalitesini gösterdi ve olumlu eleştiriler aldı.

Barcelona altyapısından yetişen ve uzun yıllar Katalan devinde forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Marc Bartra, son yıllarda ise İspanya'ya dönerek Real Betis için ter döktü.

SAVUNMA LİDERİ OLACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Tecrübeli stoper, Trabzonspor'a imza attıktan kısa bir süre sonra Kopenhag deplasmanında 58. dakikada oyuna girdi ve yaklaşık yarım saatlik süredeki oyunuyla övgü topladı. 31 yaşında Marc Bartra, Trabzonspor savunmasının lideri olacağının sinyalini verdi, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı. İspanyol stoper, taraftarının gözünde de sınıfı geçmiş oldu.



