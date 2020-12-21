Trabzonspor’un başında çıktığı ilk 3 lig maçında forvette Afobe’yi oynatan ancak beklediği katkıyı bir türlü alamayan Abdullah Avcı, Kayserispor deplasmanında ileri uçta Ekuban’ı sahaya sürmüştü. Geçen sezondan beri kanatta ve forvet arkasında görev alan Ekuban burada etkisiz kalırken ikinci yarıda esas bölgesine geçmişti. Kupa maçında ise Plaza’ya şans geldi. Fakat o da fırsatı değerlendiremedi. Geldiğinden beri takım içinde santrfor arayışında olan Avcı son olarak Rizespor mücadelesinde Djaniny’yi 11’de görevlendirdi. Sakatlığı geçen Yeşil Burun Adalı forvet, ikinci yarıda attığı şık golle galibiyeti getirdi. Hocasının gözüne giren Djaniny, üst üste oynanacak Hatay ve Galatasaray maçlarında ileri uçta oynayacak.