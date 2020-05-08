Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi ile birlikte adeta kulüp yapısını değiştiren ve transferde yeni bir yol izleyen Trabzonspor, hem uygun maliyetli hem de arka planda kalmış yıldızlar için çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda ise hedef komşu ülkeler... Konuyla ilgili olarak iki sezon önce Asbaşkan olan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor yakın çevreden oyuncu katılımını hedefliyor. İran, Gürcistan ve Yunanistan gibi... Çünkü sosyal yaşam olarak daha yakın ülkeler. Ana politikamız böyle olacak" ifadelerini kullanmıştı.

3 gol, 9 asist...

İki sezon önce İran'dan Majid Hosseini ile Vahid Amiri'yi kadrosuna katan Bordo- Mavililer'de şimdiki rota Yunanistan... Kanat arayışında olan Karadeniz ekibinin hedefinde ise iki isim var: Giannis Fetfatzidis ve Lisandro Semedo. 'Yunan Messi' lakaplı Fetfa, Aris forması ile bu sezon 3 gol, 9 asistle yıldızlaştı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bonservisi Hollanda'da

Bonservisi Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da bulunan ve Girit'te kiralık olarak görev yapan Semedo ise 7 gol, 3 asistlik performansıyla öne çıktı. İki futbolcu için de oyuncu izleme (scout) ekibinden de olumlu rapor çıkarken, Fırtına'nın sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi.

Atalay Özçelikli