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Trabzonspor'un transfer teklifi yaptığı Stephane Mbia'nın sözleşmesi feshedildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu. 32 yaşındaki ön libero, böylece ara transfer dönemi bitmeden serbest kaldı. Öte yandan Bordo Mavili kulübün de oyuncuya teklif götürdüğü iddia edildi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 14:57 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un transfer teklifi yaptığı Stephane Mbia'nın sözleşmesi feshedildi!

Stephane Mbia, 2015 yazında Sevilla'dan Trabzonspor'a gelmiş ve yarım sezon sonra 6 milyon euro'ya Çin kulübü Hebei China Fortune'a satılmıştı.

Çin ekibinde geçirdiği 2 yılın ardından bir süre kulüpsüz kalan Kamerunlu ön libero, geçtiğimiz yaz Toulouse ile anlaşmıştı.

Fransız temsilcisi, bugün yaptığı resmi açıklamayla 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Öte yandan Yahoo Sports Fransa da Trabzonspor'un Mbia'ya birkaç gün evvel 1,5 yıllık sözleşme teklif ettiğini öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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