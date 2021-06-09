Transferde gaza basan ve Peres, Gervinho, Hamsik bombalarını patlatan Karadeniz ekibi forvet için de bastırırken, Trabzonspor 'un, Brezilya ekibi Sport Club Internacional'den Yuri Alberto'yu gündemine aldığı iddia edilmişti.

İngiliz basınından Express'in haberine göre İspanyol devi Barcelona ile İngiliz ekibi Arsenal de gelecek vadeden 20 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için yarışa dahil oldu. Alberto bu sezon 7 gol, 1 asistle oynadı.





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