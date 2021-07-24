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Trabzonspor'un teklif yaptığı Frabotta, Atalanta'ya gidiyor

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Juventus'tan Gianluca Frabotta için bir teklifte bulunsa da oyuncunun Atalanta'ya transferinin bitmek üzere olduğu belirtildi.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un teklif yaptığı Frabotta, Atalanta'ya gidiyor

Sol bek transferi çalışmaları kapsamında Trabzonspor 'un gündemine gelen Gianluca Frabotta, İtalya'da kalıyor. 22 yaşındaki sol bekin, Juventus'tan Atalanta'ya transferinin bitmek üzere olduğu belirtildi. 

TUTTOmercatoWEB'in haberine göre Trabzonspor, Gianluca Frabotta için bir teklif yapsa da Juventus, oyuncuyu geri alma hakkının bulunduğu bir anlaşma ile Atalanta'ya göndermeye hazırlanıyor. Atalanta ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği aktarılmakta. 

Juventus, Frabotta'yı 2019'da 2.6 milyon Euro karşılığında Bologna'nın altyapısından kendi altyapı takımının kadrosuna katmıştı. 

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