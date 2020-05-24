2019-20 sezonunun lideri konumunda olan ve yeni sezon adına da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Orenburg forması giyen Djordje Despotovic olmuştu.

Rus basını, sezon sonunda kontratı bitecek oyuncu için Trabzonspor'un 800 bin Euro'luk bir teklif yaptığını belirtmişti.

Orenburg'a veda etti

31 Mayıs'a kadar Orenburg ile kontratı olduğu belirtilen 28 yaşındaki golcü, "Her şey için teşekkürler Orenburg. Her zaman kalbimde olacaksın" mesajıyla takımına veda etti.

3 takım peşinde

Bugün ise Rus basınında oyuncuyla ilgilenen takımlara ilişkin haberler yer aldı ve oyuncunun yeni gideceği kulüpte 1 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret almak istediği belirtildi.

Despotovic ile Rostov, CSKA Moskova ve Trabzonspor ile ilgilenirken Rostov'un maksimum 600 bin Euro'luk bir teklif yapabileceği, CSKA'nın ise 800 bin Euro artı bonuslar şeklinde bir öneride bulunduğu aktarıldı.

Trabzonspor'un ise dün de belirtildiği gibi 800 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğu iddia edilmekte.

Djordjevic, menajerinin de doğruladığı şekilde Orenburg'tan ayrılırken bu sezon Rus ekibiyle sahaya çıktığı 22 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.