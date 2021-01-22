Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Karadeniz devi için son iddia İtalya'dan geldi. Çizme basınının en önemli gazetecilerinden Nicola Schira, Bordo-Mavililer'in, Torino forması giyen Simone Edera için devreye girdiğini duyurdu. Haberde, bu sezon İtalyan ekibinde sadece 4 maçta şans bulan 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması için iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Carcela da listede

Bilal Başacıkoğlu'nu Gaziantep'e gönderen, Fousseni Diabate'yi Göztepe'ye kiralayan ve Plaza'yı da kadro dışı bırakan Trabzonspor'un devre arasında mutlaka bir kanat oyuncusunu kadroya katacağı da yazıldı. Öte yandan Bordo-Mavililer'de kanat transferi için Belçika ekibi Standart Liege ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Carcela-Gonzalez'in de ismi listede bulunuyor. Yönetim de en doğru oyuncuyu renklerine bağlamak adına yoğun mesai harcıyor.