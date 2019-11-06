Krasnodar hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamlayan Karadeniz temsilcisi bugün Rusya’ya hareket ediyor. Kamp yapacağı otele yerleşecek olan Trabzonspor Rusya’da yapacağı son antrenmanla bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını bitirecek.

3 oyuncu takımdan ayrı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmaya tedavileri süren Abdülkadir Ömür, Ekuban katılmadı. Obi Mikel, Sturridge ve Abdulkadir Parmak ise takımda ayrı çalışırken, Onazi ise çalışmalarını takımla birlikte sürdürdü.