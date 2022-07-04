Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor 'da Slovenya kampı başlıyor.

Bordo mavililerde kamp kadrosu da belli oldu. Yeni transferler Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı ile bonservisi alınan Denswil de kadroda yer aldı.

Trabzonspor'un kamp listesinde; Bruno Perez, Batuhan Kör, İsmail Köybaşı, Anders Trondsen, Fode Koita, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Flavio, Fousseni Diabate, Safa Kınalı ve Kerem Baykuş yer almadı.

Kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Morodaoğlu, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Sıopis, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Kouassi,Ahmetcan Kaplan, Cornelius, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlul Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Hugo, Berat Özdemir, Marek Hamsık, Denswill, Emrehan Gedikli, Djaniny,Yusuf Erdoğan, Abdulkadir Ömür ve Edin Visca.