Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çifte şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle aksayan sezona sıcak bir başlangıç yapacak. 12 Haziran’da 27. hafta maçında İzmir’de Göztepe’ye konuk olacak bordo-mavili takım, şampiyonluk yolunda kritik bir sınava çıkacak.

Milliyet'e göre; Yaz aylarında 30-35 derece arası sıcaklık ortalaması olan İzmir’le geri dönüşü yapacak Hüseyin Çimşir ve oyuncuları; 16 Haziran Salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için İstanbul’a gelecek.

Yaz sıcaklarının artık başladığı İstanbul’da ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olacak Karadeniz temsilcisi hemen ardından durmayacak ve ligin 28. haftası için Alanya’ya gidecek. Ülkemizin yaz aylarındaki belki de en sıcak şehri olan Antalya’ya bağlı Alanya’da 22 Haziran’da Alanyaspor gibi önemli bir rakibe konuk olacak Trabzonspor, kritik bir süreç geçirecek.

Ligde lider durumda bulunan, kupada da 2-1’lik skor avantajıyla finale yakın tarafta olan bordo-mavili ekip; arka arkaya 3 deplasman ve 3 farklı şehirde kaderini tayin edecek. Trabzonspor, ya lider pozisyon ve kupa finaliyle devam edecek ya da hem liderlikten inip hem de kupaya veda etmiş olacak.

UEFA’nın uyguladığı şok yaptırımla sarsılan Trabzonspor’un geri dönüş maçları aynı zamanda sezonun geleceğini etkileme adına da son derece önemli olacak.