Bordo-Mavili taraftarların belki de en çok sevdiği oyuncuların başında gelen Vitor Hugo, UOL Esporte’ye duygularını anlattı. Brezilya medyasına konuşan yıldız stoper, “Tarif edilemez bir kutlamaydı. Kusursuz ve çok harika bir şampiyonluk oldu. Sonuna kadar bunu hak ettik. Hiçbir şey cumartesi gecesi yaşanan kutlamalarla kıyaslanamaz. Stadyum adeta yıkıldı. Taraftarlarımız zemini bastı ve bizi kucağında taşıdı. Çılgınca anlar yaşadık. Kent meydanında verdikleri parti de etkileyiciydi. Kesinlikle sonsuza kadar hafızamda kalacaklar” diye konuştu.

‘Rekor sürede döndüm’

Brezilya basınında, 2010-2011 sezonuyla ilgili görüşleri sorulan Vitor Hugo “ Fenerbahçe ile yaşanan skandal nedeniyle kulüp bu şampiyonluğu 8. şampiyonluk olarak kabul ediyor” dedi. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından çok hızlı geri döndüğünü de hatırlatan 30 yaşındaki stoper, “İlk başta tahminler, gelecek sezona kadar takımla olamayacağım yönündeydi. Tedavim için Brezilya’ya döndüm. Tanrıya şükürler olsun ki rekor zamanda iyileştim. Son bölümde sahada takım arkadaşlarıma yardım ettim. O süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.



