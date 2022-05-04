Liderlik koltuğuna geçtikten sonra her hafta rakipleriyle puan farkını biraz daha açan Trabzonspor adına saha içinde de dışında da işler mükemmel gidiyordu; yönetim-hoca uyumu, oyuncu grubunun maç kazandıkça yükselen özgüveni, taraftarın takımı sahiplenişi... Keyifleri kaçıran tek şey ise sakatlıklardı. Önce Gervinho’nun ardından Edgar’ın çapraz bağlarının kopması büyük şanssızlıktı. Üstelik bununla da kalmayacaktı. Nwakaeme, Hamsik, Vitor Hugo, Djaniny, Peres ve diğerleri... Bordo-Mavililer sezon boyunca çok ciddi fireler verdi, ancak olabilecek en az hasarla etkilendi. Abdullah hocanın deyimiyle ‘takım organizasyonu’ Trabzonspor’u ayakta tuttu.

Ahmetcan’ı vitrine çıkardı

Peres oynamadı ama Dorukhan vardı. Nwakaeme’nin yokluğunda Djaniny sol kenarda sorumluluk aldı. Hamsik olmadığında Siopis devreye girdi. En önemlisi de Trabzonspor, böylesine kritik bir sezonda Ahmetcan Kaplan gibi genç bir yeteneği Türk Futbolu’na armağan etti. Kısacası Abdullah Avcı, en sıkıntılı anlarda bile eksikler üzerinden bahane üretmedi, hep çözüm odaklı ilerledi. Bunu yaparken de mesela Dorukhan’ı yeniden A Milli Takım seviyesine, Abdülkadir’i de kendine getirdi; 18 yaşındaki Ahmetcan’a ‘acaba’ demeden görev verdi. Kısacası hoca, elindeki malzemeden en iyi ürünü çıkartırken, oyuncularına da değer kattı.

Nwakaeme-Hamsik işbirliği...

14. haftadaki Karagümrük galibiyeti ve Abdullah Avcı’nın maçın ardından özellikle bir cümlesi çok önemliydi. Basın toplantısında, tesisteki odasının duvarında yer alan boş çerçeveyi sorduğum hoca, “Orada sırasıyla şampiyonluk yaşayan kadrolar ve efsaneler var. İnşallah o boş çerçeveyi de dolduracağız” sözleriyle, belki de ilk kez açık açık şampiyonluk mesajı vermişti. Sonraki hafta da Adana Demirspor’u Nwakame-Hamsik işbirliğiyle mağlup eden Trabzonspor’da, ertesi gün son yıllardaki en sakin başkanlık seçimi vardı...

Ağaoğlu: Yeni başlıyoruz

2018’in Nisan ayında abartısız şekilde uçurumun kenarında aldığı Trabzonspor’u idari, ekonomik ve sportif planlamayla düzlüğe çıkartan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 5 Aralık günü tek listeyle girdiği seçimde güven tazeledi. Bu kez gümbür gümbür şampiyonluğa giden lider takımın başkanı olarak kürsüdeydi ve camiaya böyle seslendi: “Daha yeni başlıyoruz...” Yönetim kadrosunu yenileyen ancak eski çalışma arkadaşlarının da gelinen noktadaki hakkını teslim eden Başkan Ağaoğlu, müthiş geçen sezonda hep doğru adımlar attı. Trabzonspor’un geçmişte yaşadığı tatsız tecrübeleri çok iyi bilerek, şehrin nabzını asla yükseltmedi; genellikle sessiz kalarak da algıyı başka tarafa çekmek isteyenlere o fırsatı vermedi.

Deplasman rekorunu kırdılar

Deplasmanda 24 maçlık yenilmezlik serisiyle rekor kıran ve kulüp tarihine geçen Bordo-Mavililer, ilk mağlubiyetini Antalya’da aldı. Takım gece yarısı Trabzon’a döndüğünde ise havalimanında müthiş bir kalabalık vardı. Trabzonspor sanki galibiyetle eve dönmüş gibiydi. Taraftarların o gün yenilgiye rağmen takıma olan inançlarını göstermesi çok değerliydi. Sonrasında çıktığı 3 maçta 7 puanı hanesine yazdıran Fırtına, devre arasına girildiğinde en yakın rakipleri Konyaspor’un 7, Başakşehir’in 13, Fenerbahçe ’nin de 14 puan önündeydi. Uğurcan Çakır kritik anlarda yaptığı hayati kurtarışlar, Hamsik ise saha içi liderliğiyle sezonun ilk yarısında net şekilde fark yaratmıştı.

Şampiyonluk transferi Visca

Ara transfer dönemi geldiğinde ise taraftarların aklında Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın, “Hocamız kimi isterse alacağız” sözleri vardı. Öyle de oldu. Sezon başındaki gibi yine erken davranan Trabzonspor, Kouassi’yi haftalar önce bitirdi, sol beke Puchacz, kanat rotasyonuna Yusuf Erdoğan dahil edildi. En kritik hamle ise tartışmasız Edin Visca’ydı. Tam 2 ay devam eden görüşmelerin ardından büyük aşkı mutlu sonla bitiren Trabzonspor, en uğraştırıcı transfer süreçlerinden birini yaşadı. Herkesin ‘şampiyonluk transferi’ olarak gördüğü Visca’nın 3.5 yıllık toplam maliyeti üzerinden muhasebecilik yapanlar da vardı! Ancak Bosnalı yıldız, çok kritik maçların kahramanı olacaktı...

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