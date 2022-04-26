Süper Lig 'de şampiyonluğunu ilan etmek için kalan dört haftada sadece bir puan alması yeterli olacak olan Trabzonspor 'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamaları için İBB ve Trabzon Dernekler Federasyonu harekete geçti. 8 Mayısta Yenikapı meydanında yapılması planlanan şampiyonluk kutlamaları ''Ortak payda Trabzonspor'' temasıyla gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda düzenlenen iftar yemeğinde detaylar paylaşıldı.

İBB Meclis Üyesi, Seyfi Erbaş, İstanbul’daki şampiyonluk kutlamalarının, bir şölen havasında geçmesi için tüm hazırlıklarının yapıldığını söyledi. Yerel ve ulusal basında Trabzonspor’u takip eden gazeteci ve televizyoncularla iftarda buluşan Seyfi Erbaş, 38 yıl sonra gelen sevince gölge düşmemesi için büyükşehir belediyesinin her türlü hazırlığı yaptığını söyledi. Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de en çok Trabzonspor taraftarının yaşadığı şehirdeyiz. Trabzon sivil toplum kuruluşları şampiyonluk kutlamaları için İstanbul Büyükşehir Belediyemize müracaatta bulundu. Büyükşehir Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu, belediye içinden bir komisyon kurdurarak, şampiyonluk kutlamalarının bir şölen havasında geçmesi için çalışmaların yapılmasını istedi. Bu konuda sorumluluğu da bize verdi. Yaklaşık 2 aydır bu konu için çalışıyoruz. Trabzon sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerimizi yaptık. Yenikapı sahilde içinde sanatçıların da olacağı bir şölen planlıyoruz. Şölende siyaset olmayacak. Orada herkes Trabzonspor çatısı altında tek yumruk olacak. İstanbul’da farklı federasyonlar ve dernekler var. O gün orada herkes Trabzonspor ortak paydasında birleşecek. Biz bunu amaçlıyoruz.”

Trabzon Park’taki Ağaoğlu Hasbahçe Cafe’de gerçekleşen iftar yemeğine ev sahipliği yapan Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan yardımcısı Nihat Ağaoğlu da, federasyon olarak şampiyonluk hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. İftara, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle dernek yöneticileri de katılım gösterdi.