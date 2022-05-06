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Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap’tan destek

Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına kulübün sponsor firmalarından Mekap'tan destek geldi.

06 Mayıs 2022, Cuma 10:06 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap’tan destek

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sponsorumuz Mekap, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına kulak vererek Kupa Anıtı'na 1 milyon liralık katkı sağladı. Mekap ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor 'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini, anıtın camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.

İHA

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