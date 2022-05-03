Aslında Trabzonspor'un bu tarihi şampiyonluğunun hikayesi, geçtiğimiz yıl yazılmaya başlamıştı... Son 8 maçta Başakşehir'e kaptırılan o şampiyonluğun ardından, Eddie Newton'la sezona çok kötü giren Bordo-Mavililer için Abdullah Avcı'nın 9. haftadaki rötarlı gelişi dönüm noktası oldu. Önce kolay gol yeme hastalığını bitiren, takımdaki daha da önemlisi camiadaki psikolojik çöküntüyü sahada maç kazanarak tedavi eden Abdullah hoca, tarih 27 Ocak 2021'i gösterdiğinde, Süper Kupa'yı havaya kaldırmış ve bugünlerin ön gösterimini yapmıştı. Peki ya devamı...

Avcı'nın Hamsik'le anısı

Şubat-Mart ayında bu sezonun planlamasına geçen Trabzonspor'un, kampının Riva'da olacağı da belliydi, hangi mevkileri kimlerle güçlendireceği de... Hatta lig bitmeden 3-4 oyuncuyla anlaşılmıştı bile. Kısacası futbolumuzdaki 'transferler kampa yetişecek' klişesini, Bordo-Mavili kulübü yönetenler hayata geçirmişti. Gervinho, Peres, Hamsik, Cornelius, Dorukhan, Siopis... Tüm transferlerle birebir konuşan Avcı'nın, Hamsik'le olan görüntülü görüşmesi ise diğerlerinden biraz farklıydı. Yıllar önce ailesiyle yaptığı İtalya seyehatini ve Napoli turunda iki oğlunun da Hamsik forması aldığını Slovak oyuncuya anlatan Abdullah hoca, "Aradığım saha içi lideri sensin. Trabzon'a gelmelisin. Bu şampiyonluk senin için de unutulmaz olacak" sözleriyle onu ikna etmişti.

Dolmabahçe'de şampiyon sesleri

10 kişi kaldığı Konya ve Alanya maçlarını kaybetmeyen ve 'bu takım asla pes etmeyecek' mesajını veren Abdullah Avcı ve öğrencileri, 9. haftada Akyazı'da 1-0'dan dönüp Fenerbahçe 'yi yendiğinde artık Süper Lig'in lideriydi. Geriden gelip kazanma ritüeli de sonrasında hep devam etti. Trabzonspor üst üste 8 hafta galip geliyor, rakiplerinin de bu periyottaki puan kayıplarıyla maçları izlerken bile kazanıyordu. Özellikle Vodafone Park'taki Beşiktaş derbisi var ki; 90+6'da Cornelius'un attığı o zafer golü, tüm Trabzonsporlular'a 'o sene bu sene' dedirtiyor, 90 dakika sonrası soyunma odası 'Şampiyon' sesleriyle inlerken, protokolden aşağı inen Başkan Ağaoğlu da takıma dev bir prim açıklıyordu...

'Kimse bir yere gidemez'

9 Temmuz günü gazeteci büyüğüm Tunç Kayacı ile Abdullah Avcı'yı Riva'da ziyaret ettiğimizde ise hocanın gözlerinde normal bir şampiyonluk iddiasından fazlası vardı. Avcı, 1.5 saatlik sohbetimizde özellikle şu sözlerin altını çiziyordu: "Artık hem Trabzonspor hem de benim için zamanı geldi. Çok inanıyorum, biz şampiyon olacağız." Hoca o kadar hedefe kilitlenmişti ki, Vitor Hugo ve Djaniny başta olmak üzere teklif gelen tüm isimlere "Kupayı kaldırmadan kimse bir yere gidemez" diyor hatta Anadolu'dan pek çok kulübün hoca olarak istediği yardımcısı Orhan Ak'a da aynı cevabı veriyordu. Dönelim saha içine... Riva kampını müthiş geçiren Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Molde'yi eledikten sonra turnuvanın favorisi; Mourinho yönetimindeki Roma ile eşleşti ve Avrupa'ya veda etti.

Abdülkadir'in gözyaşları...

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan takım için ilk kırılma anı, Akyazı'daki Galatasaray maçıydı... 2-0'dan geri dönen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 37. dakikada kenara alınınca, gözyaşlarına boğuldu. Herkes 'Abdülkadir bir daha toparlayamaz', 'Hoca oyuncuyu taraftarın önüne' attı gibi yorumlar yaparken, basın toplantısında "Şampiyon olacaksak, Ömür gibi oyuncularla olacağız" diyen Avcı; ertesi gün izin isteyen genç öğrencisini de "İzin falan yok. En önce sen idmana geleceksin ve üstüne gideceksin" sözleriyle kendine getirdi. O Abdülkadir, sonrasında pek çok maçın kahramanıydı ve Trabzonspor kariyerinin de en skorer performansına ulaştı.

Yarın:

-Tarihi puan farkları

-Hocanın odasındaki boş çerçeve

-En sakin başkanlık seçimi

-Şampiyonluk transferi Visca

-Üst üste şok sakatlıklar...