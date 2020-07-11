Trabzonspor'un şampiyonluğu ateş hattından geçiyor
Son haftalarda kaybettiği puanlar sebebiyle şampiyonluk yarışında avantajını yitiren Karadeniz devi pes etmiyor... Bordo- Mavililer 3'te 3 yaparak, lider Başakşehir'in takılmasını bekleyecek. Şampiyonu ise ateş hattındaki takımlar belirleyecek! Fırtına, Denizli (14.), Konya (17.) ve Kayseri (16.) ile kapışacak, Başakşehir ise Konya, Kayseri ve Kasımpaşa (11.) ile kozlarını paylaşacak. İki takımında ortak rakibi Konya ve Kayseri'den alacakları puanlar şampiyonlukta belirleyici olacak.
Alanya, Ankaragücü ve Antalya karşılaşmalarından beraberlikle ayrılarak son 4 haftada 6 puan bırakan Trabzonspor şampiyonluk yarışında ağır yara alsa da pes etmiş değil. Bitime 3 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde olan Fırtına, 3'te 3 yaparak, Turuncu- Lacivertliler'in takılmasını bekleyecek. İki takım da zirve yolunda ipi göğüslemek adına kümede kalma mücadelesi veren takımlarla birbirinden zorlu karşılaşmalar oynayacak.
Heyecan zirveye çıkacak
Bordo-Mavililer son 3 haftada Denizli (14.), Konya (17.) ve Kayseri (16.) ile kapışacak. İstanbul ekibi de Konya, Kayseri ve Kasımpaşa (11.) ile kozlarını paylaşacak. İki takımın da ortak rakibi Konya ve Kayseri'den alacakları puanlar şampiyonluk adına belirleyici olacak. Böylece nefeslerin kesileceği son haftalarda birbirinden kritik maçlar oynanacak ve heyecan had safhaya ulaşacak.
Atalay Özçelikli