Alanya, Ankaragücü ve Antalya karşılaşmalarından beraberlikle ayrılarak son 4 haftada 6 puan bırakan Trabzonspor şampiyonluk yarışında ağır yara alsa da pes etmiş değil. Bitime 3 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde olan Fırtına, 3'te 3 yaparak, Turuncu- Lacivertliler'in takılmasını bekleyecek. İki takım da zirve yolunda ipi göğüslemek adına kümede kalma mücadelesi veren takımlarla birbirinden zorlu karşılaşmalar oynayacak.

Heyecan zirveye çıkacak

Bordo-Mavililer son 3 haftada Denizli (14.), Konya (17.) ve Kayseri (16.) ile kapışacak. İstanbul ekibi de Konya, Kayseri ve Kasımpaşa (11.) ile kozlarını paylaşacak. İki takımın da ortak rakibi Konya ve Kayseri'den alacakları puanlar şampiyonluk adına belirleyici olacak. Böylece nefeslerin kesileceği son haftalarda birbirinden kritik maçlar oynanacak ve heyecan had safhaya ulaşacak.

Atalay Özçelikli







