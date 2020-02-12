Bordo-Mavililer, ligde son dönemlerin en iyi performanslarından birine imza attı. Karadeniz ekibi, Denizlispor, Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında 3 puana uzanarak zirve yarışında iddialı bir konuma geldi. Hüseyin Çimşir’in öğrencileri, bu hafta oynanacak olan Sivasspor mücadelesiyle birlikte zorlu bir fikstürün içerisine girecek. Son 5 haftada 5 galibiyet alan Trabzonspor, önümüzdeki 5 maçta ise ilk 7’de yer alan 3 rakibiyle kozlarını paylaşacak.

İlk hedef zirve

Sivas karşılaşması sonrasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Fırtına, sonrasında Rizespor’u ağırlayıp Gaziantep’e gidecek. Zorlu fikstür Başakşehir mücadelesiyle sona erecek. Bordo-Mavililer’in bu doğrultuda hedefi; önce Sivas’ı devirip zirveyi almak, ardından da şampiyonluk yolunda son haftalara avantajlı bir konumda girmek olacak.

En iyi ikili: Nwakaeme&Sörloth

Karadeniz ekibinin yıldızları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig ’in en iyi hücum ikilisi oldu. Fırtına’nın ligde attığı 45 golün 24’ü bu iki oyuncudan geldi. Sörloth 16 gol, 5 asist, Nwakaeme ise 8 gol, 6 asistle yıldızlaştı. Trabzonspor’un iki oyuncusunu 22 golle Alanyaspor’dan Papiss Cisse-Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Fenerbahçe’den Vedat Muriç ile Max Kruse yerleşti.