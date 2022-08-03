Şampiyonlar Ligi Play-Off turu kuru çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı. Kopenhag veya Kızılyıldız-Pyunik, Ludogorets-Dinamo Zagreb ya da Sherrif-Viktor Plzen eşleşmelerinden birinin galibiyle gruplara kalmak için karşılaşacak olan Bordo-Mavililer, Danimarka şampiyonuyla eşleşti. En zorlu muhtemel rakiplerinden birini çeken Fırtına, ilk maçı 16 Ağustos Salı günü TSI 22.00'de Kopenhag deplasmanında oynayacak. Rövanş ise 24 Ağustos'ta TSİ 22.00'de Akyazı'da olacak. Trabzonspor , gruplara kalması halinde 19 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Karadeniz ekibi, Play-Off turunu geçemezse UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılacak.

Tanıdık isimler var

Ülkesinde geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Kopenhag, toplamda 14 kez Danimarka Ligi’nde mutlu sona ulaştı. Vikingler’in en etkili ismi olarak geçen yıl çıktığı 47 maçta 18 gol atan Pep Biel dikkat çekerken, bir dönem Süper Lig’de forma giyen Khouma Babacar ve Paul Mukairu da Kopenhag’da forma giyiyor. Kasım 2020’den bu yana Danimarka ekibinin teknik direktörlüğünü 52 yaşındaki Jess Thorup yapıyor. Maçlarını 38 bin kişilik Parken Stadı’nda oynayan Kopenhag’ın kadro değeri yaklaşık 61 milyon Euro yani Trabzonspor’un (121.4 milyon Euro) neredeyse yarısı.

Sezona kötü başladılar

Danimarka’da sezona pek de iyi başlayamayan son şampiyon, ligin ilk 3 haftasında 2 kez mağlup oldu ve 1 maçı kazandı. Kalecisi Kamil Grabara’nın sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Kopenhag, yaz döneminde Lazio’dan stoper Denis Vavro ve Genoa’dan orta saha oyuncusu Lukas Lerager’i kadrosuna katmıştı. Avrupa macerasına Trabzonspor gibi direkt Play-Off turundan başlayacak olan Kopenhag, geçtiğimiz yıl temsilcimiz Sivasspor ’u 2-1 ve 5-0’lık galibiyetlerle Konferans Ligi’nden elemişti.

Danimarkalılar çok tedirgin

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup kurayla ilgili “Kağıt üzerinde elde edeceğimiz en zor eşleşme. Ama aynı zamanda katılmak için oynadığımız dünyanın en büyük turnuvası ve bu yüzden rekabet keskin olacak” dedi. Cornelius için de ayrı bir parantez açan 52 yaşındaki çalıştırıcı, “Cornelius’u elbette iyi tanıyoruz. Tekrar karşı karşıya gelmemiz iki taraf için de özel. Rakiple ilgili daha detaylı çalışmaya başlıyoruz, analizlerimiz olacak. Maçları sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cornelius için özel bir rakip

Kopenhag’ı en iyi tanıyan isim tartışmasız ki Andreas Cornelius... Mavi-Beyazlı ekibin altyapısından yetişen Danimarkalı yıldız, Kopenhag’da 7 kupa kazandı. 2 farklı transferden eski kulübüne yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazandıran Cornelius için 16-17 Ağustos tarihlerinde Parken Stadı’nda oynanacak maç ayrı bir anlam taşıyor. Cornelius’un yanı sıra Trabzonspor’un kadrosundaki bir diğer Danimarkalı isim; bu sezon transfer edilen Larsen.

Danimarka Gazetesi Tipsbladet'in yazarı Troels Thogersen kurayı değerlendirdi: Şanssız bir eşleşme

Diğer muhtemel rakiplere bakınca, bu eşleşmenin Kopenhag için şanssız olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor, Andreas Cornelius sebebiyle Danimarka’da çok iyi bilinen bir takım. Cornelius, bu takımın başarısı için çok önemli işler yaptı. Kopenhag, şu an en iyi halinde değil ve transferde yeni oyuncular arıyorlar. Danimarka temsilcisinin en önemli gücü, Avrupa tecrübesine sahip bir kulüp olması. Son 15-20 yıla baktığımızda onları sürekli Avrupa Kupaları’nın grup aşamasında görebiliyorsunuz. Bu da oyuncuların, teknik ekibin ve yönetimin Avrupa maçlarına ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Grabara büyük kayıp

Forvetler arıyorlar ve hücumda Ajax’tan Mohamed Daramy’yi kiralayabilirse, gol yollarında onlara güç katabilir. Negatif anlamda ise Kopenhag sezona kötü başladı ve kendisinden daha küçük bütçeli takımlar; Viborg (2-4) ve Horsens’e (0-1) kaybetti. 3-1 kazanılan Aalborg karşılaşmasında kaleci Kamil Grabara’nın sakatlığı onlar için büyük şanssızlık. Ekim ayına kadar forma giyemeyecek Grabara, maç kazandıran bir kaleci. Yıldız olarak tam bir savaşçı olan Denis Vavro’nun, Cornelius’la büyük bir düelloya gireceğini düşünüyorum. Orta sahada Rasmus Falk, yaratıcı bir orta saha. Tecrübeli sol kanat Viktor Claesson de hücumda son derece etkili.