Süper Lig’de bitime 8 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da şampiyonlukla beraber önemli bir hedef daha bulunuyor. Milliyet'in haberine göre; 36 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi’nde de yer almayı hesaplıyor. Şampiyonluk hedefine ulaşılması halinde doğrudan Devler Ligi’nde gruplara gidileceği için Karadeniz ekibinde büyük bir heyecan dile getiriliyor. Şampiyonlar Ligi’nde olmanın hem kulübe ciddi boyutta para kazandıracağı hem de prestij bakımından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Hem yıllardır süren şampiyonluk hasretini bitirmek hem de Avrupa’nın en prestijli turnuvasında boy göstermesinin önemi konuşuluyor.

En az 20 milyon euroluk bir gelirin sadece Şampiyonlar Ligi’nden gelebileceği, şampiyonlukla beraber ekonomik anlamda daha da rahatlanacağı ifade ediliyor.

Koronavirüs günlerinin getirdiği ekonomik zorlukların hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi ile aşılma şansı dikkat çekiyor. Özellikle böyle bir başarının transfer çalışmaları için de mali bir destek sağlanması anlamı taşıyor. Trabzonspor en son 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yer almış; Inter, Lille ve CSKA Moskova ile mücadele etmişti. Trabzonspor ayrıca yeni stadı Medical Park’ta da ilk kez Devler Ligi’ne gitme şansına erişmeyi hedefliyor.

Büyük vitrin

Sezonu şampiyon tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı elde edecek Trabzonspor’da bu başarının büyük önem taşıdığı biliniyor. Hem kulüp hem de futbolcular için Devler Ligi’nin büyük bir vitrin olduğu kaydediliyor. Öte yandan, UEFA’nın en önemli turnuvasında yer almak tanınırlık açısından da önem taşıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yerine Şampiyonlar Ligi hedefini kapmak da bir diğer göze çarpan detay olarak duruyor.

Tarihi sezon

Trabzonspor’da ciddi bir başarı hedefi ortada duruyor. Ligde ve kupada yoluna devam eden tek takım olan bordo-mavililer, 2 kulvarda da şampiyonluk istiyor. Öte yandan TFF Süper Kupa finalinde de yer almak isteyen bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi başarısını da ekleyerek tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşamayı amaçlıyor.