Trabzonspor sahada maçları kazandı, taraftarları tribünde, kentin sokaklarında, meydanlarda horon teperek coşkuyu yaşadı. Bu kez onlar eline kemençeyi aldı, FANATİK aracılığıyla tüm Trabzonsporlular’a şu ortak mesajı yolladı: Şampiyonluk horonu bitmeyecek....

Siopis: İlk şampiyonluğum unutulmaz oldu

Şampiyonluk kutlamalarında herkese sürpriz yapan ve sahneye çıkıp Abdülkadir Ömür’le kolbastı oynayan Manolis Siopis, tartışmasız Trabzonspor’un en neşeli ismi... Fotoğraf öncesi kemençeyi gördüğünde hemen gülmeye başlayan yıldız oyuncu, “Kolbastıyı öğrendim, sıra kemençede... Zaten herkes bana ‘Sen Trabzonlusun’ diyor. Evet, onlardan biriyim. Kendimi yüzde yüz buraya ait hissediyorum” ifadelerini kullandı. Siopis şöyle devam etti: “Bizim için büyük bir sene oldu. Oyuncuların, çalışanların, hocalarımızın, yönetimin ve elbette taraftarımızın büyük özverisi var. Benim ilk şampiyonluğumdu ve unutulmaz oldu. Duygularım inanılmaz. Müthiş kutlamalar yaptık. İnanıyorum, devamı da gelecek”

Koita: Başarımızın sırrı büyük bir aile olabilmek

“Trabzonspor taraftarı gibisini görmedim. Onlar herkesten farklılar” diyen Fode Koita, “Bu hikayenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamak, insanların sabahlara kadar yaptığı kutlamaları görmek harika duygular. En iyisini hak ettiler ve bu coşkuyu doyasıya yaşıyorlar” açıklamasında bulundu. Sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçirmesine rağmen takımın en renkli isimlerinden biri olan Koita, “Başından beri şampiyon olacağımıza çok inandık. Bu başarının sırrı gerçekten aile olabilmekten geçiyor. Herkes birbirini motive etti ve özlenen kupa geldi. Hâlâ rüyada gibiyiz. Trabzonspor’un ne kadar büyük olduğunu herkes gördü” diye konuştu.

Yusuf Erdoğan: Bu kez sevinç gözyaşları döktüm

Röportajda bu unutulmaz fotoğrafın ortaya çıkmasında Yusuf Erdoğan’ın payı büyük. Kemençeyi eline aldığı gibi çalmaya başlayan Yusuf, arkadaşlarına nasıl tutmaları gerektiğini tek tek gösterdi. Yaşadığı duyguları ise şöyle özetledi: “Yıllar önce ağlayarak ayrıldığım yerde bu kez sevinç gözyaşları döküyorum. Trabzonlu oyuncular için şampiyonluğun anlamı elbette çok başka. Bu kadronun içinde yer almak büyük onur. Allah’ıma şükürler olsun bugünleri gördük. Ancak daha yeni başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak ilk hedef. Devamında üst üste şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Bizim alacağımız daha çok kupa var. Öyle düşünüyorum. Gümbür gümbür devam edeceğiz”

Kouassi: İki kelime yeter "Tutku ve bağlılık"

Fildişili yıldız Kouassi, “Trabzon’u 2 kelimeyle anlat deseler; tutku ve bağlılık derim. Devre arasında gelmeden önce Gervinho ve Zokora ile konuşmuştuk. Ancak bu kadarını beklemiyordum. Anlatılanlardan fazlasını yaşadım. Antalya maçından sonraki coşku, denizde başlayan ve statta devam eden görkemli kupa törenimiz, ertesi gün Olimpiyat Stadı’ndaki müthiş atmosfer... Tarif edilemez bir sevgi bu” diye konuştu. Başarılı hücum oyuncusu kent meydanı ve İstanbul’daki tekno parti için de “Sosyal medyada defalarca kez görüntüleri izledim. Çılgıncaydı. Tüm bu kutlamalar hala rüyalarıma giriyor. Sanıyorum kentteki insanların mutluluğu daha günlerce sürecek” dedi.

Puchacz: Taraftarımız da bizimle oynadı

Union Berlin’den devre arasında kiralanan Puchacz, “Hayatımın en unutulmaz anlarını yaşıyorum. Burası başka bir dünya. Sokakta ilgiden yürüyemiyorum mesela. Sanki bir pop yıldızı gibiyim. Aslında geldiğim ilk gün, havalimanında Trabzonspor’un büyüklüğünü anlamıştım. Ancak şampiyonluktan sonra bu kadarını beklemiyordum. Çılgınca bir sevgi. Sadece futbolcular değil, stada gelen her taraftarımız da adeta maçları bizimle oynadı. Yüzde yüzlerini verdiler. Şampiyon olduğumuz andaki duyguları ise kelimelere dökmek mümkün değil” dedi. Trabzonspor’daki geleceğiyle ilgili de konuşan Puchacz, “Kalmayı elbette ciddi şekilde değerlendiriyorum. Ancak bana bağlı bir süreç değil. Zaman gösterecek. Ne olursa olsun, yaşadıklarımı hiç unutmayacağım” diye konuştu.

Röportaj: Safa Can Konuksever

Fotoğraf: Serkan Hacıoğlu