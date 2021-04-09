Mevcut kadroda Trabzonspor’un en büyük sıkıntısı sağ bekte yaşanıyor... Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra Serkan Asan kendisine verilen şansı iyi kullanamazken, teknik direktör Abdullah Avcı bu bölgede zaman zaman Kamil Ahmet’i son haftalarda ise Hüseyin Türkmen’i değerlerdirdi. Ancak hiçbiri beklentiyi tam olarak karşılayamadı. Trabzonspor’un hocası yeni sezonda sağ beke net bir takviye isterken, Youssouf Sabaly ismini yönetime vermişti. Fırtına, sezon sonu Bordeaux ile kontratı bitecek olan Sabaly ile bir süredir görüşmeleri sürdürüyor. Hatta bu temaslar Fransız basınına da yansıdı.

Bordeaux tutmak istiyor

French Football’da çıkan habere göre; Trabzonspor 27 yaşındaki sağ beke şimdiden ön protokol sundu. Sabaly’in ise düşünmek için süre istediği belirtildi. Bordeaux’nun da Sabaly’ı takımda tutmayı amaçladığı vurgulanırken, daha önce çıkan haberlerde Senegalli oyuncunun önerilen yeni sözleşmedeki ücreti beğenmediği yazılmıştı.