Ülkemizi Avrupa kupalarındaki 1 numaralı turnuva olan Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Trabzonspor , dün çekilen kura sonucu play-off turunda Danimarka şampiyonu Kopenhag ile eşleşti.

Kopenhag'tan transfer hamlesi

Eşleşmede ilk maçı 16 Ağustos sahasında oynayacak olan Kopenhag'tan kritik mücadele öncesi flaş bir transfer hamlesi geldi.

Ajax'tan Daramy'yi kiraladılar

Mavi beyazlılar, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor 'a karşı da gol atan ve ardından 12 milyon Euro karşılığında Hollanda ekibi Ajax'a transfer olan eski oyuncusu Mohamed Daramy'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu dün öğle saatlerinde Danimarka'ya gelirken transferde de resmi olarak bugün açıklandı.

27 maçta, 7 gol, 6 asist

Kopenhag altyapısından yetişen Daramy, geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 11 maçta 4 gol, 3 asistlik performans segilerken, Ajax'ta ise 16 maçta sahaya çıkıp 3 gol ve 3 asist kaydetti.