UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece temsilcimiz Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak olan Basel, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. İsviçre ekibinin zorlu mücadele için resmi Twitter sayfasından yayınladığı videoda Türkiye haritasının bir kısmının kesilmesi infial yarattı.

Türk futbolseverler, ülkemizin Avrupa kıtasında yer alan topraklarının yokmuş gibi gösterilmesi nedeniyle Basel kulübünü küstahlıkla suçladı. Söz konusu videonun hâlâ kaldırılmamış olması da büyük bir tepkiyle karşılandı. İşte uluslararası krize neden olan o video:

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler