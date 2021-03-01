7'de 7 ile yoluna devam eden ve şampiyonluk yarışının içine giren Bordo-Mavililer'e Fenerbahçe ile oynanacak kritik maç öncesinde art arda güzel haberler gelmişti. Genç bir futbolcu dışında koronavirüslü futbolcuların tüm testleri negatife dönmüş aynı zamanda Nwakaeme'nin de cezası sona ermişti. Camia dev maça ideal 11'le çıkılacak olmasının sevincini yaşarken, Kamil Ahmet sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarılmıştı.

Marlon görev aldı

1 maçlık aranın ardından eldivenleri yine Uğurcan takarken, sağ bekte Serkan, stoper tandeminde Edgar-Hugo ve sol bekte Kamil Ahmet'in sakatlığı nedeniyle testi negatife dönen Marlon yer aldı. Avcı orta sahayı güçlü ve dinamik tutmak adına Berat, Flavio ve Bakasetas'tan oluşturdu. Deneyimli hoca, Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny'le de gol bulmayı denedi. Ancak Fırtına zorlu maça as kadrosuyla çıksa da performans açısından beklenenin bir hayli altında kaldı.