Atatürk Olimpiyat Stadı Trabzonspor 'a uğurlu gelmeye devam ediyor. Karadeniz ekibi son 2 yılda bu statta 4. kez kupa kaldırdı. Başarı serisi 29 Temmuz 2020'de Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaliyle başladı. Eddie Newton yönetimindeki Fırtına rakibini 2-0 yenerek kupayı aldı. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i geçip Süper Kupa'yı kazandı.

Şampiyonluk kupasını da burada aldı

Karadeniz ekibi, 15 Mayıs 2022'de de şampiyonluğu garantileyip çıktığı Altay maçını da Akyazı'daki zemin problemi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamış ve karşılaşmanın ardından 38 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Bordo-Mavililer dün akşam da Sivas'ı geçerek bu sahada 4. kupasını almış oldu.