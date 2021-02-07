Trabzonspor’da arka arkaya gelen galibiyetler, Süper Kupa zaferi ve ligde ilk 4 sıraya girilmesi moralleri artırdı. Ancak esas olumlu gelişmeler yeni transferlerin takıma hemen adapte olmasıyla geldi. Gençlerbirliği’nden ocak ayında alınan Berat Özdemir, kısa sürede ilk 11’in değişilmez isimlerinden oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği ve orta sahada önemli bir noktada görevlendirdiği genç oyuncu, her hafta performansını yukarıya çekiyor.

Kariyerinin en iyi dönemlerine yaklaşan Berat, son Denizlispor maçı başta olmak üzere oynadığı 4 karşılaşmada da tam not aldı. Son 3 maçında ilk 11’de yer alan ve 2’sinde 90 dakikayı tamamlayan 22 yaşındaki futbolcu genel istatistiklerini de iyi bir seviyeye yükseltti. Pas isabet yüzdesi bir anda toplamda ortalamada yüzde 88’e gelen Berat, top kapma ortalamasını da maç başına 1.5 top kapmaya getirdi. İkili mücadele kazanma yüzdesi de yüzde 60’a yükselen Berat Özdemir, maç başına da 1.2 dripling ortalamasıyla hücum tarafını da geliştirmeye çabaladı.

Özellikle son kazanılan 1-0’lık Denizlispor galibiyetinde OPTA rakamları dikkat çekti. OPTA verilerine göre yıldız orta saha kariyerinde topla en fazla buluştuğu (117), en fazla isabetli pas verdiği (89) ve en fazla ikili mücadele kazandığı (15) Süper Lig maçını Denizlispor karşısında oynadı.

Milli hedef

Bordo-mavili forma altında kısa sürede kendini kabul ettiren Berat Özdemir’in esas hedefi A Milli Takım’a yükselmek. 22 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’daki performansını artırarak uzun vadede A Milli Takım’da aday kadroda olmak istiyor. Abdullah Avcı’nın da bu konuda desteklediği başarılı yıldız kariyerinde önemli bir sayfa açmış durumda. (Skorer)