Sezona 'şampiyonluk' parolası ile giren Trabzonspor 'da iki ismin performansları dikkat çekiyor: Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas... Hazırlık maçlarında yeni sezona bomba gibi gireceklerinin sinyallerini veren ikili, futbolseverleri yanıltmadı. Yeni Malatya ve Sivas galibiyetlerinde fileleri havalandıran Nwakaeme ve Bakasetas, Giresun deplasmanında da Fırtına gibi esti.

7 maçta 6 gol, 7 asist...

Sol kanatta sık sık Yeşil-Beyazlı savunmacılara zor anlar yaşatan Nwakaeme, 4. dakikada Bakasetas'ın asistinde golü attı, 3. haftayı da boş geçmedi. Yunan futbolcu da sürekli rakip sahada tehlike yaratırken, 36'da gole çok yaklaştı. Nwakaeme'nin pasında ceza alanın sol çaprazında topla buluşan Bakasetas topu uzak direğe nişanladı. Gecenin sonunda Fırtına 3'te 3 yaparak milli araya girerken, Nwakaeme bu sezon 7. maçında 4 gol, 1 asiste ulaştı. Bakasetas da 2 gol, 6 asistle milli ara öncesinde öne çıktı.

'Hedefimize ulaştık'

Galibiyetin kahramanı maçın ardından, "Takımımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Roma maçı sonrası yorgunluk vardı. Milli araya girmeden önceki galibiyet hedefimize ulaştık" dedi. Golü de anlatan Nijeryalı futbolcu, "Bakasetas yaptı ortayı bana da kalan bitirmekti. Ben de onu yaptım" ifadelerini kullandı. Nwakaeme, genç yıldız Abdülkadir Ömür için de, "Trabzonspor taraftarını onu desteğe çağırıyorum. Ülkenin en büyük yeteneği" yorumunu yaptı.