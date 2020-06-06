Trabzonspor, Avrupa kupalarından men cezasına kalın bir dosyayla itiraz edecek. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından ekonomik kriterleri yerine getirmediği için 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Trabzonspor'un hukuk kurulu, cezaya sebebiyet veren maddeleri detaylı şekilde inceledi.

EKONOMİK ATILIM İÇİNDEYİZ

Trabzonspor kulübü, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği sizin (UEFA) de talebiniz doğrultusunda gelir gider dengelerinde önemli bir aşama kaydetmiş hatta yakın zaman içerisinde kâr açıklamıştır.

TALİMATLARA UYULMUŞTUR

Yine UEFA'nın talebi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan Lisans Talimatları'na harfiyen uyulmuş, hatta örnek gösterilen hale gelinmiştir.

HER AYRINTI ANLATILACAK

Sabah'ın haberine göre; Bu arada UEFA'nın ceza vermesine neden olan vergi ve borsa gibi konularla eski döneme ait hesaplar da detaylı bir şekilde tekrar izah edilerek, ekonomik konularda hiçbir hata olmadığı vurgulanacak. Ayrıca kulübün bağımsız denetçiler tarafından da sıklıkla kontrol edildiği anlatılacak.

UEFA DA BİZDEN MEMNUN

UEFA'nın kendinden bağımsız olarak Finansal Kontrol Kurulu tarafından verilen bu ceza sonrası bordo-mavili yönetim ile iletişime geçtiği ve kendilerinin kulübün ekonomik olarak attığı adımlardaki memnuniyeti dile getirdiği de savunmada vurgulanacak.

DAVA GÜNLERİ ARTIK BİTTİ

Son dönemde özellikle Bankalar Birliği yapılandırması sonrası her hangi bir futbolcu, menajer veya kulüple davalık olunmadığı da savunmada önemle dile getirilecek.

CAS'A 'HIZLI OL' DENECEK

Trabzonspor yönetimi 10 günlük itiraz süresinde CAS'a başvurduktan sonra değerlendirmenin de bir an önce yapılmasını isteyecek. Normal şartlarda Trabzonspor'un itirazına ağustos ayında cevap verileceği ancak bordo-mavili yönetimin bu tarihin öne çekilmesini talep edeceği belirtildi.

YÜKSEK TEMPO KIRAN KIRANA İDMAN

Süper Lig'de 3. perdeyi 12 Haziran'da Göztepe deplasmanında açacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar günde çift idmanla sürüyor. Dün sabah yapılan idmandaki çift kalede futbolcuların temposunun yüksekliği dikkat çekerken, teknik heyetin de bundan memnun olduğu gözlendi. Abdülkadir Ömür de topla yaptığı güzel hareketlerle arkadaşlarının beğenisini kazandı.