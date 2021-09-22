Trabzonspor , Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

Ligin ilk 5 haftasında 13 puan elde ederek averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, ilk sırada bulunan Beşiktaş ’ın puan kaybettiği haftada Konyaspor’u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Trabzonspor’da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Fode Koita’nın sakatlıkları bulunuyor. İyileşen forvet oyuncusu Djaniny Semedo’nun kadroda yer alması bekleniyor.

Bordo-mavililer, bu akşam 19.00’da özel uçakla Konya’ya gidecek.

Ligde 17 maçtır yenilmiyor

En son teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor ’a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 17 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 17 maçında 8 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek 198 gündür yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçında kaybetmemesi halinde deplasmanda yenilmezlik rekorunu kıracak. 20 dış saha maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik alarak 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan deplasman yenilmezliği rekoruna ortak olan Karadeniz ekibi, yarın ki rakibi karşısında rekor maçına çıkacak.

41. randevu

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya’da yapacakları maçla Süper Lig’de 41. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.

Konya’da en çok beraberlik

İki takım arasında Konya’da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Konya’da oynanan 20 karşılaşmanın 7’sini Trabzonspor, 4’ünü ise İttifak Holding Konyaspor kazanırken, 9 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.