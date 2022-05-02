Trabzonspor şampiyonlukla birlikte kasayı dolduracak... Sezon başında yaklaşık 45 milyon TL katılım payı alan Bordo-Mavililer, şampiyonluk primi olarak da 45 milyon TL’yi kasasına koyacak. 22 galibiyeti bulunan Trabzonspor, maç başı galibiyet primlerinden ise şu ana kadar 65,34 milyon TL’yi garantiledi. Trabzonspor 11 beraberliğin karşılığı olarak da 16,5 milyon TL kazanacak. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig ’de Fırtına yayıncı kuruluştan 24.9 milyon TL alacak. Toplamda bu rakam yaklaşık 196 milyon TL ediyor. Esas gelir ise Şampiyonlar Ligi’nden gelecek. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sonrası Rus takımları için alınan men kararının devam etmesi halinde Trabzonspor Play-Off turundan organizasyona dahil olacak. Ukrayna ekipleriyle ilgili alınacak karara göre; gruplara direkt katılma şansı da var.

Daha da artabilir

Karadeniz temsilcisi gruplara kalabilirse, katılım payı olarak 15,64 milyon Euro alacak. Bu rakam yayın geliriyle en az 20 milyon Euro’yu bulacak. Bu durumda hem Süper Lig hem de Devler Ligi gelirleriyle 500 milyon TL’den fazla kasaya girecek. Grup aşamasında ise her galibiyet başına 2.8 milyon Euro ve beraberliklere de 930 bin Euro performans primi veriliyor. Beşiktaş bu sezon 0 puanla grupları tamamlamasına rağmen katsayı bonusuyla 30 milyon Euro’ya yakın kazanç sağlamıştı.



