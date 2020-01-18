Bordo-Mavililer’in süperstarı Jose Sosa, bu sezonki performansı ile büyülemeye devam ediyor. Trabzonspor’da 3. sezonunu geçiren 34 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısına geçilmeden kendini fazlasıyla aştı. Arjantinli, Karadeniz ekibine katıldığı ilk senede 27 maçta sadece 2 asist yapabildi. Sosa, geçen sezon ise 30 karşılaşmaya çıktı ve 5 kez rakip fileleri havalandırırken 4 de gol pası verdi. Yıldız futbolcu, bu sezon ise bambaşka bir havaya büründü. Son olarak Denizlispor karşısında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Sosa, Fırtına’daki en verimli dönemine ulaştı. Sosa, sadece 25 maçta 4 gol ve 7 asist yaptı.

Rekora 10 kaldı

Fırtına’nın kaptanı, kariyerindeki en verimli sezonunu ise Beşiktaş’ta oynadı. Siyah-Beyazlı forma altında 2015/2016 sezonunda 41 maçta 9 gol ve 13 asiste ulaşan Arjantinli, bir daha bu sayının yanına bile yaklaşamadı. Şimdi ise lig ve kupa maçları baz alındığında 34 yaşındaki yıldız, sezonun geri kalanında en az 18 maça daha çıkacak. Eğer Sosa, bu süre içerisinde 10 gole birden katkı verirse bireysel rekorunu egale edecek, 11’e çıkarsa kariyerinin en verimli sezonuna ulaşacak.

Mertcan Polat

Bu haberi de okudular Trabzonspor'da Badou Ndiaye şov başladı