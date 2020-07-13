Trabzonspor'un kalan 2 maçı... (Trabzonspor 2019-2020 fikstür)
Lider Medipol Başakşehir’in yenildiği haftada takipçisi Trabzonspor da Yukatel Denizlispor deplasmanında 2-1 mağlup oldu. 66 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir’in mağlup olduğu haftada bu sonuçla 62 puanda kalan Trabzonspor’un rakibiyle 4 puanlık farkı değişmedi. Başakşehir'in 4 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Trabzonspor taraftarı da kalan 2 maçı google üzerinden araştırıyor.
Süper Lig'de 1984 yılından beri süren 36 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Trabzonspor, bu sezon Denizlispor mağlubiyetleriyle zirveden oldu. Bu sezon ligde 4 mağlubiyetinin 2'sini yeşil-siyahlılardan alan Trabzonspor, ilk yarıda rakibine evinde 2-1 yenildi. Ligde evindeki Denizlispor yenilgisinden sonra 16 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor'un yenilmezlik serisini yine yeşil-siyahlılar bozdu. Denizli, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada Trabzon'un şampiyonluk hayallerine büyük darbe vurdu.
Trabzonspor'un kalan 2 maçı...
Gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, son hafta ise Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak ve sezonu tamamlayacak.
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66 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir’in mağlup olduğu haftada bu sonuçla 62 puanda kalan Trabzonspor’un rakibiyle 4 puanlık farkı değişmedi.
16 maçlık seri bitti
Süper Lig’de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon’da yine Denizlispor karşısında 2-1’lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli’de sona erdi. Trabzonspor, söz konusu periyotta 10 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.
Yukatel Denizlispor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili ekip, bu sezon galip duruma geçmesine rağmen 3 puanla ayrılamadığı 12 karşılaşmada 27 puan kaybetti.