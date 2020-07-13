Süper Lig'de 1984 yılından beri süren 36 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Trabzonspor, bu sezon Denizlispor mağlubiyetleriyle zirveden oldu. Bu sezon ligde 4 mağlubiyetinin 2'sini yeşil-siyahlılardan alan Trabzonspor, ilk yarıda rakibine evinde 2-1 yenildi. Ligde evindeki Denizlispor yenilgisinden sonra 16 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor'un yenilmezlik serisini yine yeşil-siyahlılar bozdu. Denizli, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada Trabzon'un şampiyonluk hayallerine büyük darbe vurdu.

Trabzonspor'un kalan 2 maçı...

Gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, son hafta ise Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak ve sezonu tamamlayacak.

66 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir’in mağlup olduğu haftada bu sonuçla 62 puanda kalan Trabzonspor’un rakibiyle 4 puanlık farkı değişmedi.

16 maçlık seri bitti

Süper Lig’de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon’da yine Denizlispor karşısında 2-1’lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli’de sona erdi. Trabzonspor, söz konusu periyotta 10 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Yukatel Denizlispor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili ekip, bu sezon galip duruma geçmesine rağmen 3 puanla ayrılamadığı 12 karşılaşmada 27 puan kaybetti.